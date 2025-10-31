東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今、明兩天受東北季風影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。
吳德榮表示，下週一、二（3、4日）仍受東北季風影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。下週三至週五（5至7日）起，又有另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。
吳德榮指出，根據歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)下週四20時模擬顯示，其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。
