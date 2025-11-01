東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到

生活中心／黃韻璇報導

明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。（示意圖／資料照）

今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨氣溫大致與昨晨持平，截至5：03全台各縣市平地最低氣溫為新北石碇區18.4度；各地區平地的最低氣溫約在18至21度。吳德榮表示，最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（2）日受「東北季風」影響，桃園以北、宜花地區及南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少；其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部20至31度、南部21至33度、東部19至29度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明日、週二（3、4日）仍受「東北季風」影響；明日白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。

吳德榮指出，週三至週六（5至8日）起另一波「東北季風」影響；週三水氣多，北部及宜花有局部雨，週四至週六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，週三北台偏涼、週四起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱早晚涼的天氣。

此外，「輕颱海鷗」昨晚20時生成，吳德榮提到，最新（1日20時）歐洲系集模式(ECMWF))模擬及氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，「輕颱海鷗」在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)週四（6日）20時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，「不確定性」大，需持續觀察。

