東北季風發威！全台低溫僅剩1字頭 時間點曝光

受到東北季風的影響，今（25 日）迎風面的北部及宜花地區氣溫稍下降。（示意圖／東森新聞）





最近幾天，天氣多變化。受到東北季風的影響，今（25 日）迎風面的北部及宜花地區氣溫稍下降，白天高溫約在20至23度之間。然而，中南部及台東地區高溫仍可達到25至28度，體感上相對溫暖。不過，隨著東北季風持續影響，各地入夜後都會越發涼意。預估今晚低溫，中部以北及宜蘭將來到15、16度，中南部及花東地區為17至19度，提醒民眾晚上外出務必多加衣物保暖。

中央氣象署表示，從11月26日（週三）到11月28日（週五），台灣持續受東北季風影響。北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚也涼。尤其在11月26日，中南部地區的日夜溫差會非常大，民眾需特別留意。

降雨方面，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，由於從南方北移的水氣稍增多，從11月26日晚間起到11月27日，北部、東半部地區及恆春半島的降雨範圍會略為擴大，有局部短暫雨，連中南部山區也可能有零星短暫雨。

低溫預測（11/26至11/28）：中部以北、宜蘭及金馬地區約在14至16度。南部、花東及澎湖地區約在16至19度。高溫預測（11/26至11/28）：北部、宜花及澎湖地區約在20至24度。中南部及台東地區約在23至28度。另外，在11月27日，由於雲量增多，中南部地區的高溫會相對其他兩天來得低一些。

11月29日（週六），東北季風將會短暫減弱，白天各地氣溫將會逐漸回升，但早晚依舊較涼，西半部的日夜溫差仍然較大。這一天各地大多為晴朗到多雲的好天氣，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測：中部以北、宜花及金馬地區約在14至17度。南部、花東及澎湖地區約在18至20度。高溫預測：北部及宜花地區約在23至24度。中南部及台東地區約在25至28度。

然而，這波回暖趨勢並不會持續太久。從11月30日（週日）起，東北季風又會稍增強，並影響到12月1日（週一）。北部及宜蘭地區天氣將再度轉涼，其他地區早晚也較涼。各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

低溫預測（11/30、12/1）：西半部、宜蘭及金馬地區約在15至19度。花東及澎湖地區約在20至21度。高溫預測（11/30、12/1）：北部、宜花及澎湖地區約在22至24度。中南部及台東地區約在26至28度。

