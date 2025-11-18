東北季風發威 北部週二晚.週三清晨最低14度

台北市 / 綜合報導

東北季風持續發威，週二(18)日溫度不斷下滑，目前台灣本島平面最低溫位在新北市富貴角，早上7點06分左右來到15.8度，而預計晚間到週三清晨，中部以北和東北部可能將來到14、15度，其他各地也會下探到17、18度左右，到週末才有回暖的跡象。氣象專家指出，北部在冷氣團的影響下，因為冷空氣厚度深，加上陽光照射少，一整天體感上都會覺得冷；南部地區日照相對強，但散熱也快，可能會出現「早晚冷、白天暖」的情形。而許多人感受到這波涼意，週二早上特別到知名小吃店報到，想要吃吃熱食，暖暖胃。

熱呼呼的湯頭，配上一份刈包，萬華的台灣小吃，讓許多觀光客和民眾，一大清早就慕名而來。記者VS.觀光客說：「(因為特別冷，所以想喝湯嗎)，當然當然，會喝湯，湯粉類的東西。」

記者VS.觀光客說：「(你有覺得台灣今天比較冷嗎)，對，有一點，想吃刈包，溫暖的食物。」觀光客說：「這裡比較冷，會想吃比較溫暖或比較熱的食物。」

民眾特別想吃熱食，就是因為週二的天氣，可以明顯感受到，降溫的跡象，入秋後最強冷空氣，持續影響台灣。

氣象署簡任技正伍婉華說：「星期三夜裡到星期四清晨的低溫，跟明天(週二)清晨一樣，還是冷的，那預估這波的冷空氣，在影響的溫度，在星期五白天可能稍微回升一些些，但也不明顯，但到週末東北季風減弱後，各地溫度就會逐漸回升了。」提醒民眾最近，一定要加強保暖措施，出門也多加件衣服，千萬不要著涼了。

