生活中心／綜合報導

東北季風增強，北台大雨發威，基隆崇德路，有一棵50年老樹，從山坡滑落下來，壓壞民宅的鐵皮雨遮，中部地區沿海一帶，這兩天則是風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑的魚塭，則是被吹得像沸騰的滾水，台中梧棲甚至有店家的招牌，不敵強風被吹落。

目擊民眾：「啊。」

強風狂吹，招牌撐不下去，應聲掉落，讓目擊民眾直呼好危險。

東北季風發威! 台中店家招牌掉落 芳苑海浪如水滾

東北季風發威，中部沿海鄉鎮，感受到明顯強風。（圖／民視新聞）目擊民眾：「這還要營業嗎，這很危險欸。」

台中梧棲一家飲料店，周二晚上七點多，腳踏車先被風吹倒，隨後招牌也掉下來，業者說這風，比鳳凰颱風還誇張。

飲料店業者：「整天（18日）風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」

周三上午，梧棲童綜合醫院附近，也有機車腳踏車被吹倒，等公車的民眾，甚至站都站不穩，同樣風勢強勁的還有彰化。

芳苑海邊，風浪相當驚人，就連魚塭裡的水，也像煮沸般不斷翻騰，東北季風持續發威，中部沿海鄉鎮，遭狂風吹襲，苗栗沿海鄉鎮，有告示牌被吹倒，甚至玻璃破碎。

基隆一棵５０年老樹倒塌。（圖／民視新聞）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七、八級左右，像大鍋煮水水滾的感覺。」

根據氣象署資料，周二在台中梧棲最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑8級，基隆則是有大樹，因為連日雨勢，應聲倒下。

當地居民：「（大樹）倒在這裡壓著。」

民宅雨遮鋼條，扭曲變形，全是因為一棵50年老樹，從山坡倒下來，重達三噸半，直接壓毀住家，事發在基隆崇德路，這已經兩年內，第三棵老樹滑坡。

基隆安樂區議員吳驊珈：「因為我們永康里，安樂區許多地方，都有山上的老樹，希望說可以在修剪樹木的時候，也顧慮到周遭的居家安全。」

山坡上還有不少樹木，議員呼籲相關單位，得好好重視，免得一下大雨，就要擔心大樹壓垮住家。

