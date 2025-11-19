東北季風發威！台中海線飲料店招牌被吹落 外送員險遇劫

【記者鮮明／台中報導】近日東北季風增強，台中海線民眾特別感受到風力，梧棲區文化路二段1家飲料店的招牌，昨（18日）晚被強風吹落，發出巨大聲響，嚇壞剛從隔壁店家取餐準備離開的外送員，所幸沒有人受傷。

根據民眾拍攝的影片，這家連鎖茶飲店的橫式招牌被吹落，一端掉到地面，另一端還在架上，直式招牌也搖搖欲墜，民眾直呼：「這樣很危險！」

監視器畫面則拍到，當時有1名外送員在隔壁店家取餐，騎機車準備離開，該茶飲店招牌突然掉落，中間只隔了幾輛機車，外送員嚇了一跳，隨即騎機車離開，附近店家人員聽到聲響連忙出來查看。

廣告 廣告

梧棲文化路多為餐飲小吃店，又正好為用餐時段，往來車輛及行人眾多，清水警分局梧棲所員警簡兆佑獲報到場後，立即擺放交通錐警戒，並及時疏導交通，以維護用路人安全。

清水警方呼籲，東北季風增強，民眾應加陽台及戶外易墜落物品固定或收納於安全場所，避免危險發生。

茶飲店招牌掉落時（左），1名在旁邊店家取餐的外送員（右）正準備離開。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

第7波信用管制滿1年 高雄預售屋價揚成屋市場跌幅僅5.68%

積家超薄大師系列添新色 銅色粒紋錶盤溫暖登場

Google發表Gemini3 Pro AI推理力暴衝

