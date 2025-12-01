即時中心／温芸萱報導

東北季風本週明顯增強，北台灣率先感受濕涼轉變。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今（1）日在臉書指出，今起全台氣溫走下坡，南北呈現強烈對比：南部白天仍近30度，北部高溫只有25度且伴隨短暫雨，體感偏冷。週三、週四是本波最冷時段，台北低溫可降至15、16度，空曠區甚至下探12度；中南部日夜溫差大，清晨低溫約11至13度。週五後氣溫逐步回升，但下週一又有新一波東北季風南下。

東北季風逐步增強，全台開始明顯轉涼，尤其北部與東北部最有感。薛皓天今日在臉書發文表，12月可視為正式進入冬季，本週最大特徵就是氣溫起伏大、南北溫差大，而週三、週四更是這波冷空氣影響最明顯的時段。

廣告 廣告

薛皓天指出，今天受東到東北風影響，全台雲量多。台中以北及宜蘭為多雲到陰、局部短暫陣雨；花東與山區也有零星雨；雲林以南則相對穩定，為多雲到晴的天氣。氣溫方面呈現明顯對比，南部高溫仍逼近30度，帶些悶熱感；北部高溫只有約25度，搭配降雨，整體偏涼偏濕。

接著，他表示，到了明天東北季風再增強，北部與西半部沿海風勢增大，偶有較強陣風。雖然水氣略減，但迎風面的北部、東部仍有局部短暫雨。各地氣溫持續往下，白天高溫再稍降一些，北台灣將逐漸轉成明顯涼意。中南部雖仍偏暖，但也不若前幾天炎熱。

至於週三，薛皓天分析，苗栗以北及東半部將轉為陰雨，高溫僅20度左右，濕冷感明顯。台中以南維持晴到多雲，白天約22至26度。薛皓天提醒，週三晚間到週四上午，是本波東北季風最強、氣溫最低的時間。按照標準值推估，台北低溫可下探15、16度；北部空曠與山區更可能只有12至14度。西半部因輻射冷卻，日夜溫差可達10度，清晨低溫約落在11至13度。

快新聞／東北季風發威！專家：「這地」下探12度、日夜溫差大

本週台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

而東北季風的影響，薛皓天推測將持續到週五，北部與東部維持陰到多雲且偶有短暫雨；中南部則天氣穩定。氣溫方面，週四仍會是全台本週最冷的一天，南部高溫可能下滑至25度左右，早晚涼意更明顯；北部則持續濕涼。到了週五，高壓逐漸減弱，各地氣溫才會慢慢回升。

到了週末，他表示，風場將轉為高壓迴流偏東風，迎風面的東北部、東部仍可能有短暫陣雨，大台北天氣好轉，轉為多雲時晴；西半部持續晴到多雲，氣溫回升明顯。預估下週一還會再迎來一波東北季風，中北部與東半部又將轉為陰雨天氣，中南部則保持類似型態。

最後，薛皓天提醒，本週氣溫變化快速，北東部偏冷，中南部日夜溫差大，務必注意保暖。另因東北季風明日增強，預估週三可能出現境外污染物移入，中南部位於下風處、風力偏弱，空氣品質恐轉差，外出做好必要防護。





原文出處：快新聞／東北季風發威！專家：「這地」下探12度、日夜溫差大

更多民視新聞報導

高市早苗「台灣有事」遭中蠻橫打壓 過半日人挺政府

主持19年「被離職」！陳揮文電台節目突遭砍 接棒人曝光

新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆

