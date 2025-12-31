東北季風發威！新北、基隆大雨特報 一路下到晚上

受到東北季風影響，氣象署發布大雨特報，提醒今(31)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

2縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

大雨特報

影響時間：31日上午至31日晚上

大雨：基隆北海岸、宜蘭縣

氣象署提醒，今天(31日)東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。

廣告 廣告

天氣方面，氣象署表示，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

延伸閱讀

銅板價美食、暖冬氣候！台灣躍居日本人海外旅遊榜首

曹西平「倒臥電腦桌旁」猝逝 Jeremy曝他有高血壓病史

網傳部長請假 國防部：顧立雄全程指導應對中共軍演