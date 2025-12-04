東北季風發威！明晨低溫下探12度 專家揭回溫時間

今明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今明兩天一樣受到東北季風影響，對此，氣象專家吳德榮指出，明(5)晨北台灣平地最低溫可降至12度左右，但水氣明顯減少，北部多雲、中南部晴朗，週末東北季風減弱回溫，但很快下週又將有另一波冷空氣報到會再轉濕冷。

吳德榮指出，今明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫為北部13至20度、中部13至26度、南部15至28度、東部14至26度。

廣告 廣告

根據最新模式模擬顯示，週末東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；下週另一波東北季風增強，8日水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小；10日迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

另外，最新美國模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫

東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度