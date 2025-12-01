東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度

生活中心／許智超報導

本週三晚間至週四上午是本波東北季風最強時段，氣溫也是最低。（示意圖／資料照）

今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

薛皓天表示，週三受東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22至26度，越往南氣溫越暖。

廣告 廣告

週三晚間至週四上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12至14度低溫；西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度。

薛皓天指出，東北季風影響預估持續至週五，期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週四是氣溫最低的一天，南部高溫都可降至25度，感受上較舒適，北部維持濕冷天氣，週五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。

薛皓天說，週末轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升；下週一另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣。

薛皓天提醒，本週天氣變化大，北東部較冷且有雨，中南部溫暖，不過日夜溫差明顯，早出晚歸記得多做好保暖，以免著涼感冒。另外，明日東北季風增強，預期週三會有一波境外污染移入，中南部地區因位於下風處風力相對較弱，擴散稍差，導致空氣品質不佳，外出要多注意。

更多三立新聞網報導

逛巨城突下雨！她牽車驚見「1暖舉」太貼心 網狂讚：難怪新竹人這麼愛

狂掃台灣砂糖爆紅！日老闆獲贈「特製抱枕」被敲碗販售 台糖回應了

好消息！中華郵政「1服務」暫停近2個月 宣布12月恢復寄送

怎麼看「週休三日」連署過關？逾3.6萬人表態了 最新網路投票結果驚人

