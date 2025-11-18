東北季風發威！粉專曝「最冷時段」：越晚越有感

生活中心／張尚辰報導

今（18）日持續受東北季風影響。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今日各地入夜後明顯轉冷，且越晚越冷，清晨前後是全日最冷時段，北部及基隆、宜蘭地區整天為濕冷的天氣型態，直至明日深夜之後，水氣逐漸減少，北部地區降雨趨緩。

氣象報馬仔今日在臉書發文，指出受到東北季風增強影響，今日北部與東北部的降雨明顯增多，尤其白天時段雨勢最為明顯，局部地區有較大雨勢。

今晚至明日上午，雨勢會稍微減弱，但仍然呈現持續性降雨型態，北部及基宜地區整天為濕冷的天氣型態，直至明日深夜之後，水氣才會逐漸減少，北部地區降雨趨緩，除新北沿海及基宜地區仍有降雨。

氣象報馬仔說，強冷空氣持續南壓，今日各地入夜後會明顯轉冷且「越晚越冷」，各地氣溫於深夜後持續下降，清晨前後是全日最冷的時段。

今晚至明日清晨北部低溫約為15-16度，中部約16-17度，花蓮、高雄清晨也僅17度左右，日夜溫差變化大，明後2日的清晨最冷，提醒早出晚歸的朋友務必加強保暖。

