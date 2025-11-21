東北季風發威！14縣市慎防強陣風 外出請注意安全

中央氣象署今（21）日下午4點17分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，21日下午至明（22）日晚上期間，14縣市有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，發布黃色燈號警戒。

中央氣象署今（21）日下午4點17分發布14縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

受影響區域包括：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣等14個縣市局部地區。

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需注意安全。同時建議民眾加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

根據氣象署觀測資料顯示，截至21日下午4時，烏坵、望安、福寶、湖西、西嶼等測站已出現7級風力，蘭嶼、西濱多處測站及綠島等地也達到6級風力標準。由於台灣地形複雜及海陸分布特殊，部分地區無測站觀測，實際風力可能更強，提醒民眾務必提高警覺。

