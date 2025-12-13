東北季風發威！16縣市強風特報 這「3地」慎防大雨
即時中心／温芸萱報導
中央氣象署今（13）日對16縣市發布陸上黃色強風特報，從今日上午至下午，新北、桃園、新竹（縣、市）、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖、連江及馬祖，都可能出現平均6級、陣風8級以上的強風。另基隆、新北及宜蘭受東北季風影響，今日基隆北海岸與宜蘭山區有局部大雨，須慎防短時強降雨。
中央氣象署今日上午針對全台16縣市發布陸上黃色強風特報。氣象署指出，受東北風增強影響，從13日上午一路到下午，新北、桃園、新竹市與新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、金門、連江等地，都可能出現平均風力6級以上、或陣風達8級以上的強陣風。
中央氣象署今日上午針對全台16縣市發布陸上黃色強風特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
氣象署提醒，今天戶外風勢明顯偏強，民眾外出務必留意路樹、招牌、鐵皮、棚架等鬆動物品被吹落；屋外擺放的器具應提前加固。若需在戶外施工，更要注意安全狀況。開車族則建議降低車速，特別是跨海大橋、空曠路段更要小心側風，並留意公共運輸可能出現延誤。
此外，氣象署也對基隆市、新北市與宜蘭縣發布大雨特報。受東北季風水氣影響，今、明兩天基隆北海岸及宜蘭山區容易出現 局部大雨或短時強降雨，在瞬間大雨來臨時，山區道路恐有落石、坍方風險，提醒民眾提高警覺，外出記得攜帶雨具，旅遊與通勤路線也應預先留意最新天氣資訊。
