東北季風發威 3縣市雨彈狂炸「下到明天」
即時中心／潘柏廷報導
最新消息，中央氣象署今（4）日晚間7時50分針對基隆市、新北市發布豪雨特報，也對台北市發布大雨特報，且降雨影響時間將至明（5）日上午。
氣象署表示，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
