東北季風發威！3縣市雨彈開炸 豪雨轟1地

中央氣象署表示，東北季風影響，易有短延時強降雨，今（13）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北市地區（汐止區）及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象署上午9時20分針對基隆市發布豪雨特報，同時也對台北市、新北市發布大雨特報，影響時間將至今日晚上。

對此，氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

另，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

