東北季風稍增強 新竹以南多雲到晴

交通部中央氣象署指出，今天(17日)清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約攝氏12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼；天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。

風力方面，今天東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，海邊活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：17日白天起東北季風稍增強，環境風場為偏東風轉東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)