東北季風稍增強 晚起水氣增多桃園以北、宜蘭有較大雨勢
中央氣象署表示，今(24)日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲的天氣。
氣溫方面，高低溫都會比昨天稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度；今天清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。
離島天氣：澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。
風浪方面，今天上午起東北風增強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島沿海及澎湖、馬祖，明(25)日臺南以北、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。
