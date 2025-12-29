東北季風稍增強 迎風面雲雨增

中央氣象署指出，今天(30日)東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約攝氏20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，請適時增添衣物；天氣方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機會，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至21度；馬祖晴時多雲，14至17度。

風浪方面，由於東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；另外，東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。