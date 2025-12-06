東北季風稍減弱 各地大致晴到多雲
中央氣象署指出，今日(7日)受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為攝氏13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些。到了白天氣溫會較昨天(6日)再稍回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著。天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨。
離島方面，澎、金、馬為晴時多雲的天氣：澎湖20至23度，金門16至23度，馬祖16至20度。
恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，請注意安全。
位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西方向移動，將先經過菲律賓再進入南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。
根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北東風至偏東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)
