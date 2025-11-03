東北季風襲北東偏涼！鳳凰颱風估明生成 恐達強颱「非常近台灣東部」
生活中心／林昀萱報導
中央氣象署持續發布陸上強風特報，東北風偏強，4日晨至5日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
氣象署指出，今明兩日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今日華南雲系東移，基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，東部地區、中部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區、東南部地區、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；明日北部、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」分析，明日至下週日起另一波東北季風影響；明日水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；週四至下週日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下週一另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。
氣象署4日2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。另外，今年第26號颱風「鳳凰」估計將在明日生成，動態受到關注。最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表不確定性很大。
氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」提醒：「TD29，需要特別小心！」據今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流，正在增強當中。從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右；以及海面溫度較高，都在攝氏29至30度。初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。
林得恩示警，由於環境條件相當配合，TD29不只將會再發展為颱風外，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部份成員路徑非常偏近於臺灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統！
