東北季風襲跨年夜泡湯？專家示警「下波強度恐達寒流」 元旦曙光機率曝

生活中心／施郁韻報導

跨年夜，天氣受東北季風增強影響，臺灣北部及東北部地區降雨機率增高。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧！」下週三（31日）跨年夜，天氣受東北季風增強影響，臺灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

林得恩表示，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，臺灣各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但，早晚溫差較大。

林得恩提醒，下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

