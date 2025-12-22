



氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(22)日「東北季風」漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明(23)日至週三(24日)上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。今日各地區氣溫為：北部16至23度，中部13至28度，南部14至29度，東部15至27度。

吳德榮指出，週三下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。週四、五(25、26日) 「零度線」高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。

廣告 廣告

吳德榮表示，下週(28)日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

更多新聞推薦

● 東北季風轉乾！北台偏涼 明起回暖、週三後再迎冷空氣