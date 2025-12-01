東北季風逐漸增強！西半部最低溫11度 一週天氣一圖看

明日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，氣溫會開始下滑，3日東北季風影響，北台灣和東半部轉濕冷水氣再增多。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 明(2)天開始底層東北季風逐漸增強，對此，氣象粉專「天氣風險」指出，明天氣溫會開始下滑，3日東北季風影響，北台灣和東半部轉濕冷水氣再增多，溫會開始下滑，3日晚間至4日上午是氣溫最低的一天，西半部夜晚清晨低溫可能只有11度，5日高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。

「天氣風險」指出，明日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西半部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

3、4日受到東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南為持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22至26度，越往南氣溫越暖。

3日晚間至4日上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12至14度低溫；西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度；5日高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。

​週末兩天轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升。下週一另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣一樣維持不變。

另外，該粉專也提醒，這週北東部較冷且有雨；中南部溫暖，不過日夜溫差明顯。外出請攜帶雨具，早出晚歸者要多做好保暖，以免著涼感冒；明日東北季風增強，預期3日會有一波境外污染移入，中南部地區因位於下風處風力相對較弱，擴散稍差，導致空氣品質不佳，外出活動要多加注意各人防護。

