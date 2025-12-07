東北季風連番南下！本週後段急凍 「北台恐急凍探10度」最冷時刻曝
今（8日）起，全台正式進入「連續一週的東北季風輪班」模式。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書發文指出，接下來天氣變化頻繁、日夜溫差大，尤其週六晚間到週日（14日）清晨將迎來明顯降溫，有機會出現本冬首波大陸冷氣團。
北東轉陰有雨 白天高溫驟降？
吳聖宇指出，週一新一波東北季風南下，加上中高層短波槽掠過台灣，北部與東半部將轉為陰天、有短暫陣雨，北部山區及宜蘭不排除出現局部大雨。中南部雖雲量增多，但雨勢不明顯。
冷空氣強度不算強，但白天高溫下降最有感，尤其北台灣明顯轉涼，苗栗以北至宜蘭白天僅21～23度，相較之下南部仍有27～28度以上。今晚到週二（9日）清晨，中北部及東北部空曠地區低溫恐下探15度。
週二夜間前仍偏涼 何時開始減弱？
週二白天仍受東北季風影響，迎風面（大台北東側、宜蘭、花東、恆春半島）仍有局部陣雨，但雨勢趨緩。晚間起季風減弱，西半部天氣多雲到晴。
北台仍偏涼，高溫約21～23度，中南部仍維持26～28度。週三清晨仍要注意輻射冷卻造成15度以下低溫。
週三明顯回暖？夜裡還會冷？
週三風向轉為東風，高壓迴流影響，全台白天回溫速度加快，北部與東半部高溫回升至25～28度，中南部上看29度。然而夜間到週四清晨，中北部與東北部空曠地區仍可能落在15度上下，日夜溫差大。
週四週五再迎弱季風 冬天還沒來？
週四、週五東北季風再度增強，但強度不大，僅使北部、東北部及東部雲量增多並帶來局部陣雨，其餘地區仍是晴到多雲。白天高溫依舊偏暖，北台24～26度、中南部維持在26～28度以上。
夜間輻射冷卻依舊明顯，中北部空曠區仍有15度上下低溫。
關鍵在週六！鋒面掠台＋強季風南下 要變天了？
吳聖宇提醒，真正的大變天將落在週六（13日）下半天。屆時有鋒面系統通過，較強的東北季風與冷空氣會南下，北部與東半部轉陰有雨，中南部也會變得潮濕陰涼。
白天高溫尚可，北部仍有23～26度，但從週六晚間開始將明顯轉冷。週六深夜至週日（14日）清晨，中北部、東北部空曠地區低溫將下探13度或以下，南部及花東空曠區則在17度附近。
最冷落在什麼時候？會創本冬新低嗎？
週日白天東北季風冷空氣最強，北台灣白天僅16～18度，中部及花蓮可能跌到20度以下，南部、台東約21～23度。
吳聖宇指出，週日晚間到週一（15日）清晨恐是最低溫時段，中北部及東北部空曠區可能降至10～12度，台北市是否能跌破14.4度，將成為是否達到「大陸冷氣團」標準的關鍵。南部及花東空曠地區亦有可能降到14度以下。東北季風預估要到週一白天後才逐步減弱，真正回暖則要等到週二（16日）。
本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
