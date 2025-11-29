東北季風週二轉強「北東、恆春」掃冷雨 週四低溫剩15度

本週末迎來好天氣，但水氣將在11月30日開始影響，北部、東部與恆春半島率先有雨，下週起東北季風來臨，屆時降雨範圍擴大且雨勢較強，同時需留意15度低溫。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，中層水氣在11月30日起至12月1日增加，基隆北海岸、東半部以及恆春半島將先有局部短暫雨，西半部其他地區也有零星短暫雨，中部以北和南部山區1日白天也會有零星短暫雨，南部平地則是多雲到晴。

12月1日晚間至2日白天水氣略減，桃園以北、東北部地區為局部短暫雨，東部與東南部地區、中南部山區為零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

緊接著下波東北季風在12月2日入夜起轉強，持續影響到4日，期間北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，中部平地及南部天氣還是多雲到晴。之後5日至6日東北季風減弱，降雨範圍縮小，預計5日至7日剩下基隆北海岸、大台北山區、宜花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

隨東北季風增強，中部以北12月4日清晨僅15度至17度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，因東北季風12月2日起增強，此時有感變天，中部以北4日清晨將達這波的最低溫，僅15度至17度。另隨東北季風近下週末時趨弱，環境偏東北風，溫度會慢慢回升。

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人

中職/桃園市府攜手樂天桃猿 全台首創球場寵物友善專區

中職/富邦悍將提交60人保留名單 賴智垣、姚冠瑋等7人遭釋出