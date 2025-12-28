東北季風陪跨年！強烈冷氣團接棒 低溫降至7度以下

東北季風陪跨年倒數！強烈冷氣團接棒，低溫將降至7度以下。（圖：報天氣臉書）

氣象署表示今天（29日）水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區也有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖多雲短暫雨，13至17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜花偶有零星降雨機率。今晚起至週三東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提醒週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖不可小覷。週四、週五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨機率。