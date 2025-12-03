東北季風頻繁漁獲量減少 漁民籲調整休漁獎勵金

台東縣冬天盛產旗魚，但台東區漁會的漁民出海2天，好不容才捕到2尾高經濟價值的白皮旗魚，魚販馬上就來收購。

漁民陳先生表示，「天候不好，今年比較慢，今年不知道怎麼樣什麼魚都比較少。」

魚販葉先生回應，「普遍來講他要捕獲到那個上百斤以上的數量，跟往年比起來非常少。」

富岡漁會的拍賣市場，漁民捕到的各種魚拿來拍賣的也減少很多，漁民說因為最近2個月近60天東北季風頻繁，出海作業時間不到20天。台東區漁會統計，去（2024）年1月到11月底漁獲量有22萬2000公斤，每公斤平均價格186元；今年同期漁獲量只有19萬3000公斤，但平均價格上漲，每公斤215元。雖然價格比去年高，但一般民眾恐怕捨不得買，連漁港小吃部也要精打細算買，一盤生魚片從170元漲到了200元。

漁港小吃部老闆呂小姐說道，「現在魚的價格會貴了差不多2、3成左右。」

漁民認為，拍賣雖然看漲，可是因為出海捕魚天數減少，整體的收入比去年少了2到3成。農業部雖然提供依船隻大小，每年休漁90天獎勵2萬到20萬元，可是無法支撐付給移工薪水和家庭的開銷，希望政府能來檢討獎勵機制。