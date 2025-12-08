東北季風颳起 皇冠海岸冬日旅遊 金山萬里饗好湯

（記者卓羽榛臺北報導）誰說冬天不能玩北海岸？東北季風不是阻力，它是我們為您準備的「暖身」媒介！氣溫驟降，正是前往皇冠海岸享受泡湯啖美食的黃金時機！交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）特別以「四季春夏秋冬都好玩」為主題，規劃了冬季限定的「冬日探險．玩饗好湯」主題玩法。誠摯邀請遊客，來一趟集結金山萬里溫泉、壯闊海景探險與在地美食的深度暖心之旅。



皇冠海岸的冬季旅遊魅力，在於那份獨有的反差美學。上午迎著凜冽的東北季風，前往野柳地質公園，體驗奇特地景與海風交織而成的冒險。隨後可至龜吼漁港及維納斯海岸，欣賞雲層低垂、海天一色，只有冬季才能捕捉到的磅礡海景，並即時品嚐在地漁港現撈的當季海味。午後轉往歷史悠久的金山老街（金包里老街），品嚐傳承百年的特色美食，如金山鴨肉、香甜地瓜、古早味麻荖等，亦是採買伴手禮的最佳去處。



入夜回歸到溫泉的擁抱與身心的回暖，當海風吹散身上的寒意，正是讓溫差體驗達到極致的時刻！金山與萬里溫泉區匯聚了硫磺泉、碳酸泉、鐵泉等多樣泉質，滿足旅人對「暖湯」的所有想像。遊客可選擇入住風格各異的精緻溫泉飯店，享受一泊二食的完整放鬆時光。或是前往充滿歷史氛圍的磺港溫泉公共浴室，體驗天然的戶外足湯，讓溫暖由腳底緩緩傳遍全身，為這趟旅程添上最完美的暖意。



北觀處貼心打造的皇冠海岸「四季春夏秋冬都好玩」多語化旅遊資訊，將各景點連結至Google地圖。無論是開車族、熱血自行車騎士或大眾運輸派，都能按圖索驥，輕鬆抵達。這個冬天，您準備好帶著羽絨大衣與泡湯浴巾，來皇冠海岸享受這場「冷暖交織」的極致溫差之旅了嗎？有關旅遊資訊，請至北觀處官網或皇冠海岸觀光圈專頁下載。