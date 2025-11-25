東北季風驟降9℃ 今晚最冷！下波「這天」接力強襲

【高沛生／綜合報導】東北季風影響今天（25日）北台灣明顯轉涼，清晨最低溫落在花蓮縣壽豐鄉 16.2°C，與週一相比北部高溫驟降 8、9°C，越晚越冷。中央氣象署預報員賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪指出，這波東北季風最低溫將落在今晚至週三清晨，中部以北及宜蘭約 15～17°C，空曠區下探 14～16°C，南部及花東約 18～19°C，早出晚歸務必注意保暖。

賴欣國表示，今天東北季風持續影響，宜蘭有局部短暫雨；基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴。氣溫方面，北部及宜花白天降溫明顯，高溫只剩21～22°C；中南部及台東25～28°C，較為溫暖。不過隨著東北季風增強，今晚起氣溫進一步下滑，中部以北及宜蘭低溫約15～17°C，空曠地區下探14～16°C，南部與花東約18～19°C，提醒早出晚歸民眾注意保暖。

離島方面，澎湖19～22°C；金門15～22°C；馬祖15～18°C。

受到東北風增強影響，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、各離島局部地區有6級平均風或8級以上陣風。氣象署提醒，今晚起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動務必提高警覺。

賴欣國指出，週三晚間到週四水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也不排除零星短暫雨。週五前天氣型態與今日類似；週六東北季風減弱，氣溫略回升，東半部及恆春半島仍有零星降雨。週日再有一波東北季風增強，下週一起東北季風影響，水氣偏少。

此外，熱帶性低氣壓目前正穿越菲律賓，預估週三進入南海後有機會發展為颱風，路徑偏西北西前往中南半島、越南南側。由於系統緯度較低，賴欣國表示，對台灣沒有直接影響。

11月25日受東北季風影響，中北部氣溫急降。中央氣象署

