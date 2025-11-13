東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「這1天」再轉涼

生活中心／江姿儀報導



今年第26號颱風「鳳凰」昨（12日）晚間登陸屏東恆春半島後，快速減弱為熱帶性低氣壓TD29，逐漸遠離台灣，氣象署已解除海陸警。不過東北季風南下接力，對此民視氣象主播林嘉愷發文提醒，親揭降雨熱區。至於氣溫部分，北部、東北部降溫轉涼，他也示警「這時間」東北季風更強，氣溫下探1字頭。





鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

鳳凰颱風減弱為TD29，林嘉愷揭東北季風「南下接力」。（圖／翻攝自中央氣象署、臉書＠阿愷報氣象）

鳳凰颱風減弱為TD29，截至今（13日）上午2時中央氣象署觀測，中心位置在北緯 23.1 度，東經 121.8 度，以每小時31公里速度，向東北進行。林嘉愷今（13日）透過臉書粉專《阿愷報氣象》發文，指出輕颱鳳凰昨晚7時40分登陸恆春，迅速減弱為熱低壓，今晨已來到花蓮近海處。

廣告 廣告

鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

今（13日）東北季風南下，加上熱低壓影響，大台北山區、基隆、宜蘭局部大雨，北海岸局部豪雨，花東地區也有短暫降雨，中南部晴到多雲。（圖／翻攝自臉書＠阿愷報氣象）

鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

林嘉愷指出，等到今晚熱低壓將併入鋒面系統，降雨減少，因此明（14日）到週日（16日）大台北山區及東部僅短暫雨。（圖／翻攝自臉書＠阿愷報氣象）

林嘉愷提醒，今（13日）有東北季風南下，加上熱低壓影響，大台北山區、基隆、宜蘭降雨增加，出現局部大雨；北海岸雨勢較大，將有局部豪雨；花東地區也有短暫降雨；至於中南部則是晴到多雲。雨區預報顯示，今（13日）到明（14日）降雨集中在迎風面的北部東北部。

鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

林嘉愷提醒，下週一（17日）東北季風增強，降雨會再增加。（圖／翻攝自臉書＠阿愷報氣象）

林嘉愷進一步說明，等到今晚熱低壓將併入鋒面系統，屆時降雨減少，因此明（14日）到週日（16日）大台北山區及東部雨勢趨緩，僅有短暫雨；但下週一（17日）降雨會再增加。至於氣溫方面，今（13日）、明（14日）北部以及東北部偏涼，北部白天高溫來到25度，東半部、中部高溫約26至27度，南部可達30度。

廣告 廣告

鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

今（13日）、明（14日）北部以及東北部偏涼，北部白天高溫來到25度，東半部、中部高溫約26至27度，南部可達30度。（圖／翻攝自臉書＠阿愷報氣象）

週末天氣方面，週六（15日）、週日（16日）東北季風減弱，氣溫回升。不過到了下週一（17日）東北季風增強，屆時冷空氣較強，氣溫明顯下降，全台低溫恐下探至15、16度。









鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

週末東北季風減弱，氣溫回升，下週一（17日）東北季風增強，全台低溫恐下探至15、16度。（圖／翻攝自臉書＠阿愷報氣象）









原文出處：鳳凰颱風遠離東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「4地區有雨」這時間再轉涼

更多民視新聞報導

冷空氣南下「這天」急凍！專家曝最低下探1字頭

共伴雨夜襲宜蘭 專家曬「水淹半層樓」：噩夢重演！

吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中

