東北季風、大陸冷氣團夾擊！全台將「冷的非常有感」 2地高山有望下雪

中央氣象署發布大雨特報與陸上強風特報，受東北季風及大陸冷氣團影響，全台天氣明顯轉為濕冷。氣象單位提醒，12日晚間至13日，基隆北海岸與宜蘭地區有局部大雨發生機率，須留意瞬間雨勢；13日至14日，多地還可能出現強風，外出務必注意安全。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，13日白天仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區水氣偏多，降雨較為持續；新竹以北、花東地區、恆春半島，以及苗栗至嘉義山區，亦有局部短暫陣雨機會，苗栗以南則以多雲到晴為主。清晨各地低溫約攝氏16至20度，局部地區可能再低一些。

白天高溫方面，北部及宜蘭約攝氏21至22度，整日感受濕涼，中南部及花東地區則約25至29度。同時，13日清晨至14日夜間，新北、桃園、新竹、苗栗到中南部多個縣市，以及離島地區，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，需留意強風對交通與戶外活動的影響。

林得恩表示，今晚起大陸冷氣團正式南下，中部以北及東北部氣溫將持續下降，預估14日至15日清晨降溫最為明顯，全台各地將會冷的非常有感。在冷空氣與充沛水氣配合下，今晚至明日中部以北及東北部3500公尺以上高山，仍有零星下雪或結冰的機率，提醒民眾注意保暖與行程安全。

