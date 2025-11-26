東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。
吳聖宇上午在「天氣職人-吳聖宇」臉書發文指出，今年第27號颱風天琴在昨（25）日晚間於菲律賓南部海域生成，預估未來將繼續往西趨向越南東方海面後，逐漸往北偏轉同時強度減弱，最後可能逐漸消散於越南東方海面，沒有接近或威脅台灣的機會。外圍的中高層雲系北飄到台灣附近，今（26）日造成台灣各地雲量較多，但是因為東北季風本身空氣偏乾，因此預報看起來普遍沒有明顯的降雨機會。今（26）日清晨受到東北季風冷空氣影響，台灣本島平地最低溫出現在苗栗三灣的12.4度，雲林古坑也只有12.9度，南投中寮13.0度，彰化芬園及嘉義市東區都是13.4度，台北站則是只降到18.1度，看起來跟雲量偏多、空氣偏乾且風力強、沒有輻射冷卻條件有關。
吳聖宇說明，明（27）日白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19至21度，中南部及花東地區高溫也只有22至24度之間，明顯較為偏涼，明晚到28日清晨在中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能再度降到12至14度之間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到15至17度之間。
週五（28日）東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，吳聖宇表示，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20至22度，中南部及花東地區高溫則是在23至26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到17度上下。
吳聖宇指出，週末期間（29至30日）東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24至26度，中部及花東回升到26至28度，南部高溫可能到29至30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。
吳聖宇提醒，下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。
延伸閱讀
先別管發票了！大樂透「暴富7碼」出爐 頭獎保證1億
全家開6組中獎發票！他買冰拿鐵＋零食爽中1000萬
全聯台北中正南昌門市開出千萬大獎 幸運兒花85元買鮮奶
其他人也在看
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 23 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 15 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 20 小時前
把握好天氣！明起東北季風報到 清晨低溫下探12 度
[Newtalk新聞] 今(26)日東北季風稍微減弱，各地晴時多雲，但氣象專家吳德榮指出，明(27)日會有另一東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，28日水氣東移，迎風面轉乾，之後3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，但清晨因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 吳德榮指出，今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，各地區氣溫為北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。 但根據最新模式模擬顯示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 另外，昨日20時的「輕颱天琴」，未來將入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」持續擴大，下週一外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。查看原文更多Newt新頭殼 ・ 1 小時前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 天前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天琴颱風最快明生成！路徑曝光 日本先發烈風警報
【記者張綵茜／綜合報導】第27號天琴颱風（Koto，日本命名，原意為天琴星座）即將生成，日本氣象廳今（24日）上午發布烈風警報並指出，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，預估強度持續增強，最快明上午形成颱風，未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 天前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前
東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。民視 ・ 6 小時前
今晚開始變冷！本周最凍時間點曝光 氣象署：北部低溫恐探1字頭
[Newtalk新聞] 明天就要變天轉冷了！中央氣象署表示，隨著東北季風開始增強，北台灣氣溫將一路下滑，今(24)日晚間起天氣就會有明顯轉變。依據氣象署提供的一週溫度趨勢圖顯示，北部低溫將跌破20度大關，最冷時段預測將下探16至17度，民眾務必做好保暖準備。 氣象署指出，受東北季風影響，這波冷空氣將持續影響至週五(11/28)。氣象署說明，從溫度趨勢來看，週二(11/25)晚間至週三(11/26)清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫將來到16度左右，整天感受濕冷；中南部及東部地區早晚亦偏涼，溫差較大。氣象署進一步強調，雖然週五之後氣溫會短暫回升，但週日(11/30)之後預報顯示又有另一波冷空氣南下，氣溫將再度下降，且溫度降幅與本週相當，民眾應持續留意最新的氣象資訊，適時添加衣物以免著涼。 在降雨趨勢方面，氣象署說明，今(24)日白天各地雖多雲到晴，但從傍晚開始，隨著東北季風增強，迎風面的桃園以北、竹苗山區及宜蘭地區將轉為有雨的天氣，花東地區也有偶發陣雨。週一(11/24)至週二(11/25)白天，大台北、東半部及恆春半島持續有偶陣雨。 值得注意的是，氣象署提到「熱帶性低氣壓生成，朝南新頭殼 ・ 1 天前
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 1 天前
越晚越冷！低溫恐下探12度 颱風天琴最快明生成、對台無影響
中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，中南部及台東約25至28度。入夜後冷空氣更明顯，中部以北及宜蘭低溫將下降至15至17度，南部及花東約18至19度，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
天琴颱風路徑曝！今晨低溫11.7度晚起水氣增加、中南部日夜溫差大
[Newtalk新聞] 今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中央氣象署表示，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。 降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。 第27號輕度颱風天琴位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 明天東北季風受到影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地新頭殼 ・ 4 小時前