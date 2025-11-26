東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度

明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。

今（26）日 清晨受到東北季風冷空氣影響，台灣本島平地最低溫出現在苗栗三灣的12.4度 。（資料照／中天新聞）

吳聖宇上午在「天氣職人-吳聖宇」臉書發文指出，今年第27號颱風天琴在昨（25）日晚間於菲律賓南部海域生成，預估未來將繼續往西趨向越南東方海面後，逐漸往北偏轉同時強度減弱，最後可能逐漸消散於越南東方海面，沒有接近或威脅台灣的機會。外圍的中高層雲系北飄到台灣附近，今（26）日造成台灣各地雲量較多，但是因為東北季風本身空氣偏乾，因此預報看起來普遍沒有明顯的降雨機會。今（26）日清晨受到東北季風冷空氣影響，台灣本島平地最低溫出現在苗栗三灣的12.4度，雲林古坑也只有12.9度，南投中寮13.0度，彰化芬園及嘉義市東區都是13.4度，台北站則是只降到18.1度，看起來跟雲量偏多、空氣偏乾且風力強、沒有輻射冷卻條件有關。

吳聖宇說明，明（27）日白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19至21度，中南部及花東地區高溫也只有22至24度之間，明顯較為偏涼，明晚到28日清晨在中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能再度降到12至14度之間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到15至17度之間。

東北季風天氣將持續至週五 。（圖／翻攝自 「天氣職人-吳聖宇」臉書 ）

週五（28日）東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，吳聖宇表示，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20至22度，中南部及花東地區高溫則是在23至26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到17度上下。

吳聖宇指出，週末期間（29至30日）東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24至26度，中部及花東回升到26至28度，南部高溫可能到29至30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。

吳聖宇提醒，下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。

