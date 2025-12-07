東北季風一波波！北部東北部濕涼 最強冷空氣下週報到探10度

東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃、竹及花蓮地區有局部短暫雨，臺東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖：報天氣臉書）

中央氣象署表示今天（8日）東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃、竹及花蓮地區有局部短暫雨，臺東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚涼；今晨平地最低溫：花蓮鳳林11.4度，預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低一些，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物以免受涼。離島天氣：澎湖多雲時晴，20至23度，金門晴時多雲，17至23度，馬祖晴時多雲，16至19度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。明天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週三、週四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮指出，週六下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日、週一乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地最低氣溫將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

氣象署提醒今天東北風增強，桃園至臺南、恆春半島及各離島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，而且在東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，在沿海地區活動請注意安全；此外，今晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全。位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，持續朝西南西方向移進南海，預估強度發展有限，且距離臺灣遙遠，對臺灣天氣無直接影響。