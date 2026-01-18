東北季風19日起增強 桃園以北降雨時間長

（中央社記者余曉涵台北18日電）中央氣象署今天表示，明天東北季風增強，迎風面的北部跟東半部有下雨機會，尤其桃園以北跟宜蘭，降雨時間長，明天晚上強烈大陸冷氣團報到，各地溫度將逐漸下降。

明天是大學學測最後一天，桃園以北的大學學測考生及陪考家長需留意天氣變化。中央氣象署預報員曾昭誠今天向中央社記者表示，明天起有一波東北季風增強，桃園以北跟宜蘭的降雨時間較長，溫度上，北部跟宜蘭與今天相比將下降1到2度。

曾昭誠指出，明天晚上起強烈大陸冷氣團南下，迎風面的北部、東半部、基隆北海岸等地持續有降雨機會，且雨勢較大範圍較廣，中南部則是多雲到晴的天氣型態維持到21日。

曾昭誠表示，21日中部山區有零星降雨，平地維持多雲到晴，22日及23日受到強烈大陸冷氣團影響，雨勢趨緩，但北部跟東半部仍有降雨機會，24日及25日雨勢才會明顯趨緩，降雨地區回到基隆北海岸、大台北山區等。

溫度方面，曾昭誠指出，強烈大陸冷氣團預計明天晚上報到，20日是持續降溫的過程，北部清晨低溫約落在攝氏17度到18度，20日到21日清晨低溫約13到15度；中南部白天溫度在20日也會慢慢下降，21日清晨約13度到17度。

這波冷空氣最冷的時間點落在22日清晨，曾昭誠說，屆時中部以北、宜蘭整天白天氣溫約在13度到15度左右，整天偏冷，南部跟花東白天約17度到20度，感受上偏涼。

曾昭誠表示，在溫度跟水氣配合下，22日及23日清晨北部及東北部2000公尺以上高山，中部、花蓮3000公尺以上高山有降雪機會。

曾昭誠說，預計強烈大陸冷氣團在24日開始減弱，週末溫度回溫。

至於今年第1號颱風洛鞍，曾昭誠說，預計13到16個小時後就會減弱為熱帶性低氣壓。（編輯：李淑華）1150118