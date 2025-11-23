東北季風24日晚間增強 26日中部以北低溫探14度

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署表示，明晚起東北季風增強，最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫探攝氏14度，局部地區再低一些；東北季風預估29日減弱，但30日又一波再增強、各地偏涼。

中央氣象署預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天白天各地高溫約26至29度，清晨低溫16至20度；明晚起東北季風增強，預估持續影響至28日，北部、東北部高溫約21至24度，低溫約15至17度；中南部高溫約25至28度，低溫約15至18度，要留意日夜溫差。

張承傳指出，這波東北季風最冷的時間點預估是26日清晨，中部以北、東北部低溫14至16度，局部空曠地區或近山區平地會再低一些。

張承傳提到，明天白天基隆北海岸、東北部及大台北地區有局部短暫雨；明晚隨著東北季風增強，雨區擴大，桃竹苗也會有局部短暫雨；25日至28日東北季風影響，其中26至28日由於南方水氣北移，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

張承傳指出，這波東北季風預計29日減弱，各地氣溫略為回升、降雨減少；30日又一波東北季風接續南下，各地轉涼、水氣偏少，以基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨為主。

張承傳表示，目前觀察在菲律賓東方海面有一個熱帶擾動正在發展，預計未來會穿過菲律賓進入南海、再往越南方向移動，對台灣沒有直接影響，25至28日可能會有中層水氣移入台灣，增加降雨機率；部分模式模擬有增強為熱帶性低氣壓的機會，也不排除會達颱風強度，但各國預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

張承傳提醒，明天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；25日晚間起至27日，東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海則要留意長浪。（編輯：張雅淨）1141123