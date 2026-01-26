東北暴雪 新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班

東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的公共交通服務則全面停擺。預計在26日(周一)，兩機構將恢復部分服務，但開行班次較普通工作日仍會大幅減少。

根據天氣預報，紐約市在本輪天氣系統中將迎來8至12吋的降雪量，但截至發稿時，市內靠近西部和北部的區域已確定會突破降雪量預測值。其中布朗士窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)錄得11.3吋、曼哈頓華盛頓高地錄得10.6吋、布碌崙威廉斯堡錄得10.5吋，而降雪將一直持續至26日凌晨才會結束。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日強調全州緊急狀態令持續有效，呼籲居民盡量居家，並調派100名國民兵前往紐約市等重點地區協助地方應急行動。

根據霍楚公布的交通訊息，紐約州內高速公路將保持開放，但所有商用車輛必須全程使用最右車道、禁止超車；長軸距雙連車輛則被禁止上路。MTA運營的市內地鐵和公車25日按照周日時刻表運行，但或因天氣原因而出現嚴重延誤，鉸接式公車亦因安全原因全部停運，改由單機車輛提供服務；長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)會在周日時刻表的基礎上繼續減少運行班次，其中途徑主要華人社區的長島鐵路華盛頓港線(Port Washington)將取消全部開往大中央麥迪遜(Grand Central Madison)車站的班次，僅保留一小時一班開往賓州車站(Penn Station)的班次。

降雪情況更嚴重的新澤西州，則要求商用車輛25日禁止駛入州內幾乎全部州際公路。此外，新澤西運輸局運營的所有公車、輕軌和無障礙接駁車25日全天停運，通勤鐵路則在25日下午2時以後停運，新州境內公共交通服務全部癱瘓。

根據MTA發布的預告，市內公車和地鐵26日將恢復常規工作日時刻表，長島鐵路和北線鐵路26日則將按照周六時刻表運行。而新澤西州長謝麗爾(Mikie Sherrill)在25日晚間受訪時表示，新州運輸局將根據天氣情況盡量在26日恢復公共交通服務，但在周一早高峰時段很可能無法完全恢復運營。

根據紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)25日在記者會上表示，截至當日已有五人死亡，不過目前尚未確認五人確切死因；據曼達尼，五名死者均非遊民。

