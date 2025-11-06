東北樂天金鷲、KT Wiz都來了！亞洲職棒交流賽週末開戰
「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於 11 月 7 日至 9 日在樂天桃園棒球場盛大登場。今（6）日於桃園尊爵大飯店隆重舉辦賽前記者會暨歡迎晚宴，桃園市大家長張善政市長親自出席活動並致詞，以最高規格禮遇歡迎遠道而來的貴賓。
本次交流賽陣容鼎盛，台日韓三支頂級職棒隊伍高層代表皆親自出席記者會及晚宴，台灣樂天桃猿領隊「牧野幸輝」帶領近 80 位隊職員出席，顯見對此交流賽重視。
日本東北樂天金鷲由球團社長「森井誠之」、執行役員管理本部長「岡田朋城」及事業開發本部本部長「川田喜則」揮軍出席，韓國 KT Wiz 則由執行長「李浩植」、領隊「羅道鉉」帶隊參與，日韓代表團合計近百人，三國球星齊聚。
張善政市長致詞時強調：「上週樂天桃猿才為桃園奪下今年台灣大賽的冠軍金盃，這週又有亞洲職棒交流賽延續賽事熱血，棒球不僅是台灣的國球，更是促進城市間文化交流最柔性也最堅固的橋樑，桃園作為『台灣門戶』與『棒球之都』，樂見能透過這場高規格的賽事，深化台日韓三方的友好情誼與體育合作，讓世界看見桃園的熱情與實力。」
賽前記者會上，樂天桃猿總教練「古久保健二」、東北樂天金鷲監督「三木肇」，以及 KT Wiz 總教練「李強喆」 首度同框亮相。
日韓也共同公布首戰先發投手，開幕戰日本東北樂天金鷲將由 2022 年育成選秀第二指名的左投古賀康誠先發，韓國 KT Wiz 則由 2025 年在二軍出賽拿下 6 勝、防禦率 4.15 的右投韓次賢率先登板。
記者會後，隨即於尊爵大飯店 2 樓宴會廳舉行盛大歡迎晚宴，盡顯地主高規格禮遇與熱情，晚宴在樂天女孩充滿活力的開場表演中揭開序幕，瞬間點燃現場氣氛，讓日韓親身感受台式應援魅力。
桃園市長張善政再次於晚宴中致詞，表達歡迎與祝賀。隨後三隊代表依序發表致詞，樂天桃猿領隊牧野幸輝表示：「樂天桃猿很榮幸能以地主身份受邀參與本次交流賽，期待能透過這次機會，和日韓兩支頂尖球隊學習交流，感受亞洲職業隊伍不同的戰術及球風，並展現台灣棒球的熱情與實力。」
日本東北樂天金鷲球團社長「森井誠之」則強調：「本次交流賽是我們今年賽事及訓練的絕佳驗收，同時也讓年輕選手感受國際賽強度，我們樂見能與台韓好手在桃園進行高水平的交流，這對提升球隊戰力至關重要。」
韓國 KT Wiz 執行長李浩植則感謝主辦單位的熱情款待，並表示：「我們深知樂天桃猿剛奪冠的強大氣勢，KT Wiz 將派出精銳戰力，為球迷帶來精彩的韓職球風，共同推動亞洲棒球的進步。」
三天交流賽看點十足，集結了台日韓三國最具話題性的球星，地主隊樂天桃猿挾帶著台灣大賽總冠軍氣勢，派出深具潛力的陣容迎戰。
觀戰焦點鎖定：由強打球星林立、與攻守穩健的內野手梁家榮，以正副隊長身份領軍出戰，他們的經驗與身手將是球隊的核心力量。
兩位隊長將帶領在季後賽敲出關鍵全壘打的宋嘉翔、主力中繼莊昕諺與外野新星何品室融等備受期待的新生代球員，全力與日韓頂尖戰力交鋒，汲取寶貴國際交流經驗，為球隊未來競爭力奠定基礎。
日韓兩隊參賽陣容同樣星光熠熠，話題性十足。日本東北樂天金鷲由強打外野手辰己涼介及隨母隊回台的中繼投手宋家豪領銜，搭配多名曾榮獲日職盜壘王、金手套的一軍主力來台，展現日職高水準的攻守實力。
韓國 KT Wiz 則由曾執教經典賽的重量級教頭李強喆坐鎮，陣容包含被稱為「指叉球魔法師」的主力牛棚孫東賢與亞錦賽潛力投手崔容俊及二軍 MVP 金珉錫等好手，球迷將能近距離感受韓職強悍的投手戰力與新生代的爆發力。
除了場上精采對決外，場邊應援更成為球迷熱議的話題，本次交流賽最吸睛亮點，即是三國頂級應援團的世紀合體：韓國 KT Wiz 派出被譽為「女團級應援戰隊」的 Lady Wiz、日本 Tohoku Golden Angels，以及地主高人氣的樂天女孩。
樂天女孩將派出卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤五位人氣成員，在 11 月 7 日開幕日攜手桃園雲豹飛將排球隊專屬的「Peach Girls 17 桃氣女孩」推出史無前例的跨界應援，共 12 位人氣女孩將首次同台。
「Peach Girls 17 桃氣女孩」韓援朴星垠更將台灣首場演出獻給本賽事，為交流賽帶來前所未有的熱情與話題。
Lady Wiz 本次隨隊來台的八位成員無論是數量或話題性皆創下紀錄，本次陣容集結了資深核心成員與全能新秀，由擔任隊長的申洗晞領銜，同時派出多位在台灣職業運動界掀起新一波韓流旋風的成員。
包括被韓媒譽為 KT Wiz 啦啦隊「四大天王」的金海莉（KT Wiz 經典三振舞《魔笛舞》的編舞者，已加盟 P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿啦啦隊 Pilots Crew）、以及雙雙加盟新竹御嵿攻城獅啦啦隊的鄭熙靜。
此外，還有被球迷封為「水原女神」的當家花旦金吉娜、資歷深厚且是安芝儇閨蜜的金韓璱，以及擁有甜美混血臉龐的新星李瑞允等，展現 KT Wiz 對本次交流賽的高度重視。
