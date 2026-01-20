「東北角五福」公務船烏石港首航 拋送麻糬包子餅乾再現漁村習俗

東北角管理處於頭城鳥石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式活動，以傳統「擲福」習俗中，正式宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

東北角管理處二十日於頭城鳥石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式活動。在管理處處長游麗玉的帶領下，代理縣長林茂盛、縣府工旅處長李東儒、頭城區漁會三巨頭等貴賓，在舞獅表演與傳統「擲福」習俗中，正式宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。

新造公務船命名為「東北角五福」，徵象征「五福」臨門，並傳承在地情懷與守護使命。游麗玉表示，這不僅是管理處的第「五」艘公務船，更因為管理處座落於「福」隆，取「福氣」與「福隆」之諧音，象徵此船將承載著海洋守護的使命，為造訪東北角海域的道客與居民帶來平安與福祉。

「東北角五福」由屏著名的存富造船公司承造，造價約一千九百八十五萬元，總噸位十九點八四噸、馬力達一０二０匹。其流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓它在距岸二十海浬內的沿海水域具備相當的機動性，未來將擔負龜山島遊憩推展等重要任務。

「東北角五福」二十日上午緩緩駛入烏石港。首航儀式後，船上更依循傳統民間傳統習俗，由游麗玉帶領貴賓登船進行「排福儀式」，將餅乾、包子與麻糬拋向碼頭民眾。現場氣氛在搶奪「福氣禮」的歡笑聲中達到最高潮，象徵首航順遂反圓滿。完成祈福儀式後，開啟首航之旅。