「東北角五福」公務船烏石港首航 擲福再現百年漁村習俗

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式活動。東北角管理處處長游麗玉、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席。正式宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。（記者董秀雲攝）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於今（二十）日在宜蘭烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式活動。在東北角管理處處長游麗玉的帶領下，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇特助梁嘉享、宜蘭縣議員賴良洲秘書陳舜梁、議員林詩穎特助游家睿、宜蘭縣政府工商旅遊處長李東儒、宜蘭縣頭城鎮民代表會柳志民、海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊隊長謝俊傑、頭城區漁會理事長陳秀暖、常務監事簡文魁、總幹事鄭閔澤、宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義、頭城鎮港口里里長李世田、宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏、龜山島社區發展協會理事長簡英俊、宜蘭縣觀光大使協進會理事長林淑貞及大東北角觀光圈業者等貴賓共同參與。活動在舞獅表演與傳統「擲福」習俗中，正式宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。

東北角管理處長游麗玉表示，東北角及宜蘭海域觀光資源豐富，隨著海上遊憩活動日益興盛，公務船的更新與效能提升至關重要。「東北角五福」的加入，不僅提升了推展觀光及管理的量能，更象徵永續經營的目標。未來，「東北角五福」將常駐於宜蘭海域，持續為遊客提供更優質及安全的海洋旅遊環境。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣海岸線全長一○一公里，頭城鎮轄海岸線廿一公里，縣府與東北角管理合作，讓觀光遊憩發光發熱，「蘭海鐵道五漁村」總經費二點五億元已完成，正營運中，「蘭海鐵道五漁村」媲美國際，今年縣府編列一千萬元要在外澳沙難舉辦國際衝浪大賽，希望拉抬觀光遊憩，讓更多的國際觀光客停留更多天，帶動觀光發展。宜蘭有豐富的漁業資源，宜蘭好山好水，「東北角五福」首航儀式，取其諧音「五福」大家有福了。

新造公務船命名為「東北角五福」，象徵「五福」臨門，並傳承在地情懷與守護使命。東北角管理處表示，這不僅是管理處的第「五」艘公務船，更因為管理處本部座落於「福」隆，取「福氣」與「福隆」之諧音，且「五福」與臺語的「有福」為諧音，象徵此船將承載著海洋守護的使命，為造訪東北角海域的遊客與居民帶來平安與福祉。

「東北角五福」由屏東著名的存富造船公司承造，造價約一九八五萬元，總噸位十九點八四噸，總馬力達一○二○匹。流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓它在距岸二十海浬內的沿海水域具備相當的機動性，未來將擔負起龜山島遊憩推展等重要任務。

「東北角五福」於一月中旬由屏東船廠出發，經墾丁後壁湖、臺東成功、花蓮沿海，一路北上抵達宜蘭大里。二十日上午十時十分，伴隨著舞獅表演，緩緩駛入烏石港。首航儀式後，船上更依循傳統民間新船完工的傳統習俗，由東北角管理處長游麗玉，代理縣長林茂盛及貴賓登船進行「擲福儀式」，將餅乾、包子與麻糬拋向碼頭民眾。現場氣氛在搶奪「福氣禮」的歡笑聲中達到最高潮，象徵首航順遂及圓滿。