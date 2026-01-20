「東北角五福」公務船烏石港首航 舞獅祈福、擲麻糬包子 再現百年漁村祝福儀式

▲交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今日於宜蘭烏石港碼頭，隆重舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／宜蘭 報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）今（20）日於宜蘭烏石港碼頭，隆重舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式。活動結合舞獅表演及傳統「擲福」習俗，拋送麻糬、包子與餅乾，重現百年漁村新船下水的祈福文化，象徵航程平安順利、福氣滿載。

▲新船下水祈福儀式。

首航儀式由東北角管理處處長游麗玉主持，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、立法委員陳俊宇特助梁嘉享、宜蘭縣議員賴良洲秘書陳舜梁、議員林詩穎特助游家睿、宜蘭縣政府工商旅遊處處長李東儒、頭城鎮民代表會代表柳志民、海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊隊長謝俊傑、頭城區漁會理事長陳秀暖及地方觀光、漁業與社區代表等貴賓共襄盛舉，在熱鬧喜慶的氛圍中，正式宣告「東北角五福」投入東北角及宜蘭海域服務行列。

▲活動結合舞獅表演及傳統「擲福」習俗。

新造公務船命名為「東北角五福」，寓意「五福臨門」，象徵平安、健康、順遂與守護。東北角管理處表示，「五福」除代表管理處第5艘公務船外，也取管理處所在地「福隆」之「福」字諧音，並與臺語「有福」相呼應，期盼新船承載海洋守護使命，為東北角海域帶來更多平安與福氣。

▲新造公務船命名為「東北角五福」，寓意「五福臨門」，象徵平安、健康、順遂與守護。

「東北角五福」由屏東知名的存富造船公司承造，造價約新臺幣1,985萬元，總噸位19.84噸，總馬力達1,020匹，採流線型玻璃纖維船殼設計，並配備先進航儀設備，具備在距岸20海浬內沿海水域靈活執行任務的能力，未來將肩負龜山島遊憩推展、海域管理及巡查等多項重要任務。

該船於今年1月中旬自屏東船廠啟航，沿途經墾丁後壁湖、臺東成功、花蓮沿海航行北上，順利抵達宜蘭大里。今（20）日上午10時10分，在舞獅表演引領下緩緩駛入烏石港，完成首航靠港。隨後依循民間新船完工的傳統習俗，由游麗玉處長率領貴賓登船進行「擲福儀式」，將包子、麻糬及餅乾拋向碼頭民眾，現場歡笑聲不斷，象徵首航圓滿順遂。

處長游麗玉表示，東北角及宜蘭海域觀光資源豐富，隨著海上遊憩活動日益興盛，公務船的更新與效能提升至關重要。「東北角五福」的加入，不僅提升管理處推展觀光與海域管理的整體量能，也展現對海洋環境永續經營與旅遊安全的重視。未來，「東北角五福」將常駐宜蘭海域，持續為遊客與在地居民打造更優質、安全的海洋旅遊環境。