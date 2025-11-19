東北角冬季系列「歲末拾光．暖冬POT」邀旅人迎歲末

東北角風管處規畫兩場冬日旅程品嚐農場風味菜。（東北角風管處提供）

記者張正量／宜蘭報導

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的冬季旅遊品牌「東北角．風味POT」系列活動，即將迎來暖心壓軸篇章「歲末拾光．暖冬POT」。活動規劃親子場十一月二十九日，戀人場十一月三十日兩場，邀請旅人走進山海交會的冬季東北角，以充滿儀式感的圍爐旅程，為一年劃下溫暖句點。

本次活動以「從田間到餐桌」為主題，串聯頭城休閒農場及福容大飯店福隆店，以沉浸式行程呈現冬日的在地風味。白天於頭城農場體驗採摘當季蔬果與農事創作，包括「愛的魔法湯」及「愛的曼陀羅」手作；午後透過「記憶守護熊」流體熊與「願望盆栽」紅心芭樂蛋糕DIY，把旅行回憶化作珍藏作品。夜晚則移至福容大飯店享用由福隆漁港直送海鮮、精緻肉品與在地蔬菜打造的豪華海陸火鍋饗宴，並搭配驚喜表演，營造浪漫歲末氛圍。

東北角管理處表示，希望透過「東北角．風味POT」，翻轉東北角只適合夏季旅遊的印象，以「美食×體驗×文化」帶旅客看見深具魅力的秋冬東北角，讓冬季旅遊更具溫度與故事性，活動費用可和東北角風管處詢問。