即時中心／温芸萱報導

跨年夜天氣轉冷，天氣風險公司分析師薛皓天指出，今（31）日仍受東北季風影響，苗栗以北及東部為陰雨偏濕冷天氣，東北角局部雨勢達豪雨等級，北部與宜花跨年外出需攜帶雨具並加強保暖；中南部及台東則多雲到晴，晚間氣溫明顯下降，低溫約12至15度。元旦起大陸冷氣團南下，北部及宜蘭高溫僅17至18度，中部約21至22度，南部與台東23至25度，北東迎曙光機會低，中南部較有機會。

跨年夜天氣轉變，民眾外出倒數需特別留意保暖與降雨情況。薛皓天今日在臉書指出，今晚至明日受東北季風與強烈大陸冷氣團影響，北部、東部天氣偏濕冷，氣溫逐步下降，跨年夜外出務必攜帶雨具並做好防寒準備。

廣告 廣告

薛皓天表示，跨年夜仍維持東北季風環境，苗栗以北及東部雲量偏多，為陰時多雲、局部短暫雨的天氣型態，迎風面降雨相對明顯，尤其東北角累積雨量已達大雨等級，局部地區不排除接近豪雨。晚間跨年時段，桃園以北及宜蘭、花蓮仍有持續性降雨，北部與宜花地區外出跨年須留意濕冷天氣；竹苗一帶為多雲時陰，偶有零星飄雨；中部以南及台東則以多雲到晴為主，天氣相對穩定。

快新聞／東北角恐達豪雨等級！跨年夜低溫下探「這數字」

跨年夜台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

氣溫方面，薛皓天分析，白天中南部回溫較明顯，但夜間隨輻射冷卻及冷空氣增強，各地氣溫明顯下滑，跨年夜低溫約落在12至15度，西半部日夜溫差大，體感偏冷。薛皓天提醒，夜間久待戶外倒數或參加跨年活動，務必注意保暖，避免受寒。

至於2026年元旦天氣，薛皓天推測，東北季風將增強為強烈大陸冷氣團，迎風面中北部及東部雲量仍多，局部有短暫陣雨，想在北部或宜花地區迎接新年第一道曙光的機會偏低；反觀中部以南及台東大致為晴到多雲天氣，較有機會看到元旦曙光，成為熱門迎曙光區域。

快新聞／東北角恐達豪雨等級！跨年夜低溫下探「這數字」

元旦台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

元旦白天氣溫方面，薛皓天指出，苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花蓮約21至22度，南部及台東可達23至25度，但早晚溫差明顯，清晨及夜間仍偏冷。薛皓天也提醒，水氣與低溫條件配合下，元旦後2000公尺以上高山不排除出現零星降雪，山區活動需留意路況與安全。

快新聞／東北角恐達豪雨等級！跨年夜低溫下探「這數字」

元旦亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

展望後續天氣，薛皓天認為，週四至週六持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部及東半部仍有局部降雨，夜間清晨局部低溫恐下探10度左右。週日冷氣團減弱，天氣轉晴，但早晚仍冷；下週初另一波冷空氣南下，強度不排除達寒流等級，氣溫偏低情況可能延續至1月中旬。

最後，薛皓天提醒，近期冷空氣一波接一波，跨年與元旦外出活動務必留意天氣變化與低溫影響，做好保暖與防寒準備，平安迎接新的一年。





原文出處：快新聞／東北角恐達豪雨等級！跨年夜低溫下探「這數字」

更多民視新聞報導

分手中國？墨西哥開徵高額對華關稅 巴拿馬拆清朝勞工紀念碑

圍台軍演史上最逼台 歐盟重話批中國「危害國際和平」

跨年留意！3縣市大雨特報 下到晚上

