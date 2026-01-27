東北角走私丟包？ 2千萬大麻漂流逾3天卡沿岸

新北野柳有漁民在駱駝峰岸邊發現一袋可疑的麻布袋，打撈上來後發現裡面竟然有32包第二級毒品大麻花。（圖／東森新聞）





27日上午，新北野柳有漁民在駱駝峰岸邊發現一袋可疑的麻布袋，打撈上來後發現裡面竟然有32包第二級毒品大麻花，市值超過2千萬。警方調查這些毒品，已經在海上漂流至少三天，最後隨著海流，往西南風漂流。到底是誰走私？為何會掉落在海中？警方會同海巡單位持續調查。

員警vs.記者：「（漁民在海岸邊發現的，然後拿給你們嗎），通知我們到場。」

派出所前幾十包物品，即便保鮮膜捆住還濕透，還散發惡臭味，警方蹲在地上清點數量，拿標籤貼紙仔細標記，原來全是二級毒品大麻，32包加起來超過43公斤，市值超過2千多萬。警方：「我們只能初驗啊，這一定是大麻，氣他那個產生，已經發酵了。」

找到毒品位置，就在新北萬里東澳漁路駱駝峰旁邊的海岸，2天前漁民發現有個麻布袋漂在駱駝峰外海，隨著海流往西南方漂泊，27日早上8點，麻布袋漂到岸邊卡在消波塊旁，漁民發現後用刀片割開一看，發現竟是大麻，立刻報案。發現毒品漁民：「當時發現的時候，他是在海裡面，然後把它拿上來之後，打開看發現怪怪的東西。」

警方初步研判，走私大麻的漁船在海上交易，有可能是風浪太強，也有可能手滑，大麻才會掉進海中，似乎怕東窗事發才會不敢下海撈，在海上漂了至少3天，但是是從宜蘭、基隆還是外海漂過來得，還有待確認。海巡北部分署巡隊副隊長李勃毅：「海巡單位與警方將依檢察官展開，後續的偵辦作業，並持續合作追緝，向上來溯源。」

這回除了最外層是防水袋，最重要的大麻花，不但沒真空還只有簡單包裝，到底怕被追查源頭還是其他原因，重重疑點仍有待釐清。

