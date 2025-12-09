東北角連七年躋身全球百大綠色目的地，觀光署辦「永續旅遊未來式」帶業者親訪福隆示範場域

從政策走進現場：走進東北角的永續示範場域

交通部觀光署日前舉辦「永續旅遊未來式」旅行業參訪，帶領各地旅行業者走進東北角及宜蘭海岸國家風景區，以福隆作為示範場域，在實際走訪與交流中，理解一個「綠色目的地」如何從政策、場域到業者，一步一步長出永續的樣貌。

風景區不只是風景：從沿革看東北角的生活與地景

江舒君副處長指出管理處沿革：東北角海岸在1984年成立全台第一個風景特定區管理處，之後改制為國家風景區，並將龜山島、宜蘭海岸納入管轄，如今從新北貢寮一路延伸到宜蘭蘇澳南方澳，沿著約102公里的狹長海岸線，串起鼻頭—龍洞、福隆—貢寮海岸、大里—外澳及宜蘭濱海等四大遊憩系統。從南雅奇岩、福隆海水浴場，到壯圍沙丘、龜山島火山地景，再加上十六個漁村與溫泉資源，構成東北角獨特的生活與自然風景。

從國際認證到地方治理：永續如何「落地」

東北角長期投入永續治理，自2016年起，管理處採用符合 GSTC 的「綠色目的地」84項準則，逐步將環境保護、文化維護、在地就業與觀光收入納入治理架構；2018–2020年取得銀質認證後，再晉升金質等級，至今已連續多年入選 Green Destinations 全球百大故事，並在2024年成為「好旅行聯盟」創始目的地之一。江舒君副處長提到，這些國際認證不是為了掛上更多獎牌，而是讓地方的努力「被看見、可被檢核，也能持續調整」。

談到具體空間改造，江舒君以壯圍沙丘生態園區與舊草嶺周邊為例。壯圍沙丘以低量體、半埋式建築融入沙丘起伏，搭配生態滯洪池與草坡屋頂，既改善過去積水與植被單一的問題，也成為結合藝術、市集、自行車的生活節場域；舊草嶺隧道則從封閉二十多年的鐵路隧道，轉化為自行車專用隧道，與濱海自行車路網串成約20公里環線，把「廢棄基礎建設」變成低碳交通骨幹與地方觀光的亮點。

飯店作為節點：福容大飯店的在地連結與永續實驗

福容大飯店福隆戴瑞宏總經理分享飯店端的永續實踐。福隆不只是「度假飯店」，而是嵌在東北角核心凹角中的一個生活節點：前有太平洋，後接草嶺古道，周圍環繞自行車路線與各式運動活動。飯店以「運動度假」定位，長年服務自行車客與跑者，提供修車空間、路線建議與在地景點資訊，把旅客帶出飯店，走進周邊聚落。

在環境面向，飯店導入雨水與廚餘回收、節能空調系統，並逐步減少一次性備品與瓶裝水，以飲水機與補充式備品取代傳統模式。近年更與人禾基金會合作水梯田復耕計畫，認養農田、帶員工下田種稻，再將收成捐給在地小學，讓永續不只停留在環保標章，而是化為員工與社區的共同記憶。從沙雕藝術季、外澳月夜市集到溫泉行銷與戶外證婚，戴瑞宏笑稱：「要做了就讓別人知道」，透過社群與異業合作，把地方風景變成可以被分享、被參與的故事。

走在隧道裡理解永續：舊草嶺的再利用故事

下午則由導覽老師帶隊，實地走訪舊草嶺隧道及周邊路段。從南口眺望龜山島，再一路走向隧道入口，導覽老師邊走邊講隧道從1920年代開鑿、以人工一磚一瓦打造的艱辛過程，也談到隧道封閉後成為蝙蝠棲地、再到2008年重新整修為自行車隧道的轉變。隧道內保留紅磚拱頂與避人洞，並播放〈丟丟銅仔〉，讓人騎行或步行其間時，能同時感受鐵道歷史、民謠文化與涼爽「冬暖夏涼」的微氣候。對參訪業者來說，這不只是熱門景點，而是一個把文化、交通、安全與生態都納入考量的永續再利用案例。

從「低碳旅行」到「生活方式」：永續旅遊未來式的想像

回到福隆遊客中心的綜合座談，與會者從政策、場域到產品設計，共同討論「永續旅遊未來式」可能長成什麼模樣。現場提到，永續旅遊不只是打勾減碳或取得標章，而是讓旅客在看山看海之外，願意放慢腳步、理解在地生活與文化，並在消費選擇上支持在地就業與環境治理。透過與社區、志工與業者的長期合作，東北角試著把龜山島、沙丘、漁村、自行車道與溫泉串成一條完整的永續旅遊鏈——讓這片海岸不只是一時的風景，而是一種可以持續下去、共同守護的生活方式。

永續旅遊需要從政策、治理到場域一步一步扎根的實踐。藉由實地參訪，認識這片從貢寮延伸至蘇澳、綿長 102 公里的海岸線，不只是風景，更是一個從自然、文化到在地社群共同編織的生活體系。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA