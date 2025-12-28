東北部暴風雪 新一波風暴撲向內陸 全美逾1.4萬航班取消或誤點

聖誕假期剛結束，一場威力強大的冬季冰風暴27日迅速席捲東北部地區，多州道路受阻、電力中斷，陸空交通系統陷入大混亂，紐約州及新澤西州宣布進入緊急狀態。超過2300萬人的生活受不同程度影響。全美逾萬航班取消或延誤，當局呼籲民眾不要出門上路，這都大大擾亂出行計畫。

據美國國家氣象局(NWS)與多家媒體綜合報導，這場冬季風暴帶來了大範圍降雪、凍雨與強風，覆蓋區域從紐約市、長島、康乃狄克州，一路向西南延伸至新澤西北部、賓尼亞州，以及紐約州哈德遜河谷等內陸地區。

NWS已對紐約州及康州全境發出冬季風暴警報，長島及哈德遜河谷地區降雪高達1呎。賓州、麻州及新澤西州的大部分地區也收到冬季風暴警報。最受這波冬季風暴影響的是紐約州及康州，紐約州西部及紐約市地區26日晚間開始下大雪，27日雪勢進一步加劇。紐約市中央公園降雪量一夜之間降雪4.3吋，是2022年以來最大一次。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul) 26日發布緊急聲明，紐約市可能出現自2022年以來的最深積雪量，最強降雪率恐達每小時2吋以上，路況將極其危險。她敦促民眾在風暴期間要保持極度謹慎，避免不必要的出行。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，市政府已提前部署應急方案，包括增加除雪人手、關閉部分渡輪航線，並加強保護關鍵基礎設施。

新澤西州代理州長魏伊(Tahesha Way)及康州州長賴蒙特(Ned Lamont)同樣提醒民眾不要開車出門。紐約、新澤西及賓州部分高速公路也對商用車輛實施交通管制，以降低事故風險。

除陸路交通受嚴重影響外，空中交通亦無法倖免。航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至27日上午，國內航班取消或延誤超過 1萬4400班次，另有2100國際航班取消或延誤，主要集中在紐約地區，包括甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜迪亞機場(LGA)及紐瓦克(EWR)自由國際機場。

多家航空公司宣布，受惡劣天氣導致航班延誤或取消影響的旅客，毋須支付更改航班費用。

除交通影響外，結冰天氣也對電力系統構成威脅。停電監測網站poweroutage.us數據顯示，密西根州有超過4萬戶家庭及商戶因樹木倒塌、電線覆冰而停電。

NWS在預測這波冬季風暴會在28日減弱的同時，又預報一個新的風暴系統，27日開始為洛磯山脈及西部內陸地區帶來降雪。當局已向洛磯山脈至新英格蘭地區發布冬季預警，共有2300萬人受影響。

這個系統27日晚間穿越大平原地區時，會為北部平原帶來降雪，為中西部地區帶來降雨。預計明尼蘇達、威斯康辛北部及密西根部分地區，將有6至14吋的降雪，科羅拉多降雪也會超過12吋。

氣象預報指出今次風暴與近期極地渦旋活動密切相關，警告進入2026年初，五大湖區、東北部乃至東南部氣溫仍可能出現驟降。紐約時報廣場除夕倒數時，氣溫預計將在冰點以下。

