東北風仍偏強！多地恐有8級陣風 下雨分布區域曝

中央氣象署今（29）日稍早指出，由於東北風仍偏強，苗栗至臺南、北海岸、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島也易有長浪發生，且因為今日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

中央氣象署對多地發佈陸上強風特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

而由於東北風偏強的關係，台東縣蘭嶼、綠島、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，故對以上縣市發布陸上強風特報。

在氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭則約21至23度，其他地區24至27度；離島方面，澎湖為晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖多雲短暫雨，13至17度。

氣象署也預估，到了週二（30日），東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週三（31日）、週四（1日）則是受到東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

