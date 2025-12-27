東北風增強！台中以南7縣市陸上強風特報 強風颳到明晚

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

中央氣象署今（27）日上午發布陸上強風特報，東北風偏強，12月27日上午至28日晚上，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣等7縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署今（27）日上午10時34分針對7縣市發布陸上強風特報，表示東北風偏強，12月27日上午至28日晚上，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾外出時注意安全。

廣告 廣告

中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度；而白天高溫稍回升，北部級宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，日夜溫差較大，民眾早晚務必注意保暖。

至於降雨方面，水氣逐漸減少，但再迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。另外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，中央氣象署提醒，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

更多FTNN新聞網報導

大甲溪南岸拍到台灣黑熊！距佳陽部落僅2公里 林業署：全力防範人熊衝突

細胞簡訊、照明車將出動！張文隨機殺人事件後大型活動不喊卡 台中市府揭3階段機制應變

玉山北峰成銀白世界！4小時內2度飄雪「積雪2.5公分」 下週「這時」高山有望白頭

