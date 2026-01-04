東北風增強！多縣市發布陸上強風黃色燈號警示

中央氣象署今（4）日晚間發布陸上強風特報，指出東北風持續增強，預估5日下午至晚間，多地將出現明顯強風，部分地區有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，發布黃色燈號提醒民眾提高警覺。

東北風增強，多縣市5日發布陸上強風黃色警示。（圖／氣象署）

受影響縣市包括新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣（含綠島）、澎湖縣及連江縣，局部地區可能出現強陣風情形。

氣象署提醒，黃色燈號期間，戶外活動應注意路樹、不牢固建築物或固定物遭強風吹落，戶外工作者須加強安全防護，民眾應固定戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤資訊。

延伸閱讀

NBA/愛德華茲轟33分滅火！飆進1200顆三分球寫紀錄

PLG/野獸復出首戰轟13分！三分球霸氣宣告回歸

日職/高橋光成留西武！大聯盟3隊報價放棄 明年再戰