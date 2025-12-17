即時中心／林耿郁報導

今（18）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署表示，今晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，白天北部、宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至22度，金門多雲短暫雨，15至21度，馬祖多雲短暫雨，14至16度。

風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生機率，海邊活動請多留意安全；清晨中南部地區，易有低雲或局部霧影響能見度，請注意交通安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／東北風增強！迎風面恐有大雨 南部、外島空品亮橘燈

