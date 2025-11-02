東北風增強！15縣市陸上強風特報 防8級強風
氣象署於2日發布陸上強風特報，受東北風增強影響，從今日早晨至3日晚上，全台多地可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風，提醒民眾特別注意。
氣象署表示，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（包含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣與連江縣均亮起黃色燈號。
氣象署提醒，黃色燈號代表需注意戶外安全，尤其是路樹、不堅固建築物或固定物可能因強風吹落碎片，對行人與車輛造成威脅。戶外工作者應加強防護，並建議民眾減速慢行，留意大眾運輸可能出現的延誤情況。此外，氣象署指出，台灣地形複雜，部分地區風速可能更高，需特別注意。
